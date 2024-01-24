Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

Кабмин утвердил Порядок оплаты услуг медиации медиаторам, которые привлекаются центрами по оказанию безвозмездной правовой помощи, а также Порядок привлечения переводчиков для обеспечения безвозмездной вторичной правовой помощи и оплаты их услуг. Соответствующее постановление № 63 «Некоторые вопросы оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами по оказанию бесплатной юридической помощи» принято Правительством 19 января.
В частности, Порядок привлечения переводчиков для обеспечения оказания безвозмездной вторичной юридической помощи и оплаты их услуг центрами с БПД определяет, что такое привлечение осуществляется центрами по предоставлению адвоката или работника центра, оказывающего безвозмездную вторичную юридическую помощь субъекту в гражданских, административных, хозяйственных производствах, а также в случае представительства в уголовном производстве, если субъект имеет нарушение слуха и/или является иностранцем или лицом без гражданства и не владеет государственным языком.
Переводчик привлекается при оказании бесплатной вторичной юридической помощи для перевода:
- документы процессуального характера и разъяснение их содержания. Для целей настоящего Порядка документами процессуального характера числятся только документы, предусмотренные соответствующими процессуальными кодексами;
- разъяснение решений государственных органов о предоставлении или отказе в предоставлении статуса, установлении льгот или гарантий и т.п.;
- решение о предоставлении безвозмездной вторичной юридической помощи, правового заключения, составленного адвокатом или работником центра в соответствии со статьей 23 Закона, на основании которого центром принимается решение о прекращении оказания безвозмездной вторичной юридической помощи;
- содержания поручения центра/доверенности; судебных решений и разъяснение их содержания.
Переводчик также может привлекаться при проведении первого конфиденциального свидания субъекта с адвокатом/работником центра с целью выяснения сущности обращения, обстоятельств дела, разъяснения положений законодательства по существу обращения и согласования правовой позиции по делу, а также согласования правовой позиции относительно обжалование принятых судебных решений.
Перевод может производиться в форме последовательного устного перевода, в том числе сурдоперевода или в форме письменного перевода.
Переводчик должен отвечать следующим требованиям:
- наличие высшего образования соответствующего направления подготовки (филологическое, лингвистическое);
- наличие свидетельства (диплома) о квалификации переводчика или иного документа, подтверждающего владение соответствующим иностранным/жестовым языком;
- свободное владение государственным языком и/или техникой общения с лицами, имеющими нарушение слуха (жестовым языком в случае предоставления бесплатной вторичной юридической помощи указанным лицам);
- наличие опыта предоставления услуг по переводу/сурдопереводу не менее одного года.
Переводчики привлекаются центрами на основании заключенных договоров о предоставлении услуг перевода с ФЛП (юридическими лицами) с учетом требований Закона «О публичных закупках».
Ниже приводим текст постановления, которым определена формула вычисления размера вознаграждения переводчиков за предоставленные услуги по переводу (сурдопереводу).
В частности, учитывается количество часов произведенного последовательного устного перевода; размер оплаты за час предоставления услуг по переводу, что составляет 15 процентов месячного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года; коэффициент сложности языка перевода, применяемый в случаях и со значениями, приведенными в приложении; количество переведенных письменных страниц текста (1860 печатных знаков вместе с пробелами).
Относительно оплаты услуг медиаторов она осуществляется центрами по предоставлению БПД за счет бюджетных средств в размере 5% месячного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, в котором подается акт предоставления услуг по медиации, за час осуществления мероприятий по подготовке к медиации и ее проведению.
В формуле вычисления размера вознаграждения медиатора учитывается минимальное расчетное время в часах, затрачиваемое медиатором на осуществление мероприятий по подготовке к медиации для выяснения возможности проведения медиации с целью урегулирования конфликта (спора), в частности на встречи, сбор и обмен информацией, документами, необходимыми для принятия решения сторонами и решения медиатора об участии в медиации, коэффициент осуществления мер по подготовке к медиации, применяемый в случаях и со значениями, приведенными в таблице и т.п.
Автор: Наталья Мамченко
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