Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Классификация должностей государственной службы в судах и в органах судебной власти привела к путанице – РСУ и ГСА

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы считают, что некоторые суды небрежно подошли к проведению классификации должностей госслужбы.

На главу НАПК претендует экс-сотрудница НАПК Ирина Мостовая, компания которой консультировала Укравтодор по коррупционным рискам

От тендеров на консультации по оценке коррупционных рисков в Укравтодоре до кандидата на председателя НАПК, - что известно о кандидате на главу НАПК Ирине Мостовой.

Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

Правительство утвердило порядок оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых в рамках предоставления бесплатной правовой помощи.

Верховный Суд рассмотрел дело о строительстве многофункционального комплекса на землях рекреационного назначения на территории Пущи-Водицы в Киеве

Ограничения осуществления строительства на землях рекреационного назначения, - позиция Верховного Суда.

Является ли уважительной причиной пропуска срока на апелляционное обжалование заключение с защитником договора после оглашения судебного решения, - позиция Верховного Суда

Защитник утверждал, что срок апелляционного обжалования определения суда первой инстанции он пропустил по уважительной причине, поскольку договор о предоставлении правовой помощи был заключен с ним через пять дней после постановления судебного решения.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

08:20, 24 января 2024
Правительство утвердило порядок оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых в рамках предоставления бесплатной правовой помощи.
Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин утвердил Порядок оплаты услуг медиации медиаторам, которые привлекаются центрами по оказанию безвозмездной правовой помощи, а также Порядок привлечения переводчиков для обеспечения безвозмездной вторичной правовой помощи и оплаты их услуг. Соответствующее постановление № 63 «Некоторые вопросы оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами по оказанию бесплатной юридической помощи» принято Правительством 19 января.

В частности, Порядок привлечения переводчиков для обеспечения оказания безвозмездной вторичной юридической помощи и оплаты их услуг центрами с БПД определяет, что такое привлечение осуществляется центрами по предоставлению адвоката или работника центра, оказывающего безвозмездную вторичную юридическую помощь субъекту в гражданских, административных, хозяйственных производствах, а также в случае представительства в уголовном производстве, если субъект имеет нарушение слуха и/или является иностранцем или лицом без гражданства и не владеет государственным языком.

Переводчик привлекается при оказании бесплатной вторичной юридической помощи для перевода:

  • документы процессуального характера и разъяснение их содержания. Для целей настоящего Порядка документами процессуального характера числятся только документы, предусмотренные соответствующими процессуальными кодексами;
  • разъяснение решений государственных органов о предоставлении или отказе в предоставлении статуса, установлении льгот или гарантий и т.п.;
  • решение о предоставлении безвозмездной вторичной юридической помощи, правового заключения, составленного адвокатом или работником центра в соответствии со статьей 23 Закона, на основании которого центром принимается решение о прекращении оказания безвозмездной вторичной юридической помощи;
  • содержания поручения центра/доверенности; судебных решений и разъяснение их содержания.

Переводчик также может привлекаться при проведении первого конфиденциального свидания субъекта с адвокатом/работником центра с целью выяснения сущности обращения, обстоятельств дела, разъяснения положений законодательства по существу обращения и согласования правовой позиции по делу, а также согласования правовой позиции относительно обжалование принятых судебных решений.

Перевод может производиться в форме последовательного устного перевода, в том числе сурдоперевода или в форме письменного перевода.

Переводчик должен отвечать следующим требованиям:

  • наличие высшего образования соответствующего направления подготовки (филологическое, лингвистическое);
  • наличие свидетельства (диплома) о квалификации переводчика или иного документа, подтверждающего владение соответствующим иностранным/жестовым языком;
  • свободное владение государственным языком и/или техникой общения с лицами, имеющими нарушение слуха (жестовым языком в случае предоставления бесплатной вторичной юридической помощи указанным лицам);
  • наличие опыта предоставления услуг по переводу/сурдопереводу не менее одного года.

Переводчики привлекаются центрами на основании заключенных договоров о предоставлении услуг перевода с ФЛП (юридическими лицами) с учетом требований Закона «О публичных закупках».

Ниже приводим текст постановления, которым определена формула вычисления размера вознаграждения переводчиков за предоставленные услуги по переводу (сурдопереводу).

В частности, учитывается количество часов произведенного последовательного устного перевода; размер оплаты за час предоставления услуг по переводу, что составляет 15 процентов месячного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года; коэффициент сложности языка перевода, применяемый в случаях и со значениями, приведенными в приложении; количество переведенных письменных страниц текста (1860 печатных знаков вместе с пробелами).

Относительно оплаты услуг медиаторов она осуществляется центрами по предоставлению БПД за счет бюджетных средств в размере 5% месячного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, в котором подается акт предоставления услуг по медиации, за час осуществления мероприятий по подготовке к медиации и ее проведению.

В формуле вычисления размера вознаграждения медиатора учитывается минимальное расчетное время в часах, затрачиваемое медиатором на осуществление мероприятий по подготовке к медиации для выяснения возможности проведения медиации с целью урегулирования конфликта (спора), в частности на встречи, сбор и обмен информацией, документами, необходимыми для принятия решения сторонами и решения медиатора об участии в медиации, коэффициент осуществления мер по подготовке к медиации, применяемый в случаях и со значениями, приведенными в таблице и т.п.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді