Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

Правительство утвердило порядок оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых в рамках предоставления бесплатной правовой помощи.

Кабмин утвердил Порядок оплаты услуг медиации медиаторам, которые привлекаются центрами по оказанию безвозмездной правовой помощи, а также Порядок привлечения переводчиков для обеспечения безвозмездной вторичной правовой помощи и оплаты их услуг. Соответствующее постановление № 63 «Некоторые вопросы оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами по оказанию бесплатной юридической помощи» принято Правительством 19 января.

В частности, Порядок привлечения переводчиков для обеспечения оказания безвозмездной вторичной юридической помощи и оплаты их услуг центрами с БПД определяет, что такое привлечение осуществляется центрами по предоставлению адвоката или работника центра, оказывающего безвозмездную вторичную юридическую помощь субъекту в гражданских, административных, хозяйственных производствах, а также в случае представительства в уголовном производстве, если субъект имеет нарушение слуха и/или является иностранцем или лицом без гражданства и не владеет государственным языком.

Переводчик привлекается при оказании бесплатной вторичной юридической помощи для перевода:

документы процессуального характера и разъяснение их содержания. Для целей настоящего Порядка документами процессуального характера числятся только документы, предусмотренные соответствующими процессуальными кодексами;

разъяснение решений государственных органов о предоставлении или отказе в предоставлении статуса, установлении льгот или гарантий и т.п.;

решение о предоставлении безвозмездной вторичной юридической помощи, правового заключения, составленного адвокатом или работником центра в соответствии со статьей 23 Закона, на основании которого центром принимается решение о прекращении оказания безвозмездной вторичной юридической помощи;

содержания поручения центра/доверенности; судебных решений и разъяснение их содержания.

Переводчик также может привлекаться при проведении первого конфиденциального свидания субъекта с адвокатом/работником центра с целью выяснения сущности обращения, обстоятельств дела, разъяснения положений законодательства по существу обращения и согласования правовой позиции по делу, а также согласования правовой позиции относительно обжалование принятых судебных решений.

Перевод может производиться в форме последовательного устного перевода, в том числе сурдоперевода или в форме письменного перевода.

Переводчик должен отвечать следующим требованиям:

наличие высшего образования соответствующего направления подготовки (филологическое, лингвистическое);

наличие свидетельства (диплома) о квалификации переводчика или иного документа, подтверждающего владение соответствующим иностранным/жестовым языком;

свободное владение государственным языком и/или техникой общения с лицами, имеющими нарушение слуха (жестовым языком в случае предоставления бесплатной вторичной юридической помощи указанным лицам);

наличие опыта предоставления услуг по переводу/сурдопереводу не менее одного года.

Переводчики привлекаются центрами на основании заключенных договоров о предоставлении услуг перевода с ФЛП (юридическими лицами) с учетом требований Закона «О публичных закупках».

Ниже приводим текст постановления, которым определена формула вычисления размера вознаграждения переводчиков за предоставленные услуги по переводу (сурдопереводу).

В частности, учитывается количество часов произведенного последовательного устного перевода; размер оплаты за час предоставления услуг по переводу, что составляет 15 процентов месячного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года; коэффициент сложности языка перевода, применяемый в случаях и со значениями, приведенными в приложении; количество переведенных письменных страниц текста (1860 печатных знаков вместе с пробелами).

Относительно оплаты услуг медиаторов она осуществляется центрами по предоставлению БПД за счет бюджетных средств в размере 5% месячного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, в котором подается акт предоставления услуг по медиации, за час осуществления мероприятий по подготовке к медиации и ее проведению.

В формуле вычисления размера вознаграждения медиатора учитывается минимальное расчетное время в часах, затрачиваемое медиатором на осуществление мероприятий по подготовке к медиации для выяснения возможности проведения медиации с целью урегулирования конфликта (спора), в частности на встречи, сбор и обмен информацией, документами, необходимыми для принятия решения сторонами и решения медиатора об участии в медиации, коэффициент осуществления мер по подготовке к медиации, применяемый в случаях и со значениями, приведенными в таблице и т.п.

Автор: Наталья Мамченко

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