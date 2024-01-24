Стало відомо, за якою формулою будуть обчислювати винагороду перекладачів та медіаторів, яких залучають центри БПД

Уряд затвердив порядок оплати послуг перекладачів і медіаторів, яких залучають в рамках надання безоплатної правничої допомоги.

Кабмін затвердив Порядок оплати послуг з медіації медіаторам, які залучаються центрами з надання безоплатної правничої допомоги, а також Порядок залучення перекладачів для забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги та оплати їх послуг. Відповідна постанова № 63 «Деякі питання оплати послуг перекладачів і медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної правничої допомоги» прийнята Урядом 19 січня.

Зокрема Порядок залучення перекладачів для забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги та оплати їх послуг центрами з БПД визначає, що таке залучення здійснюється центрами за поданням адвоката або працівника центру, який надає безоплатну вторинну правничу допомогу суб’єкту в цивільних, адміністративних, господарських провадженнях, а також у разі представництва у кримінальному провадженні, якщо суб’єкт має порушення слуху та/або є іноземцем або особою без громадянства та не володіє державною мовою.

Перекладач залучається під час надання безоплатної вторинної правничої допомоги для перекладу:

документів процесуального характеру та роз’яснення їх змісту. Для цілей цього Порядку документами процесуального характеру вважаються виключно документи, передбачені відповідними процесуальними кодексами;

роз’яснення рішень державних органів щодо надання або відмови у наданні статусу, встановлення пільг чи гарантій тощо;

рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги, правового висновку, складеного адвокатом чи працівником центру відповідно до статті 23 Закону, на підставі якого центром приймається рішення про припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги;

змісту доручення центру/довіреності; судових рішень та роз’яснення їх змісту.

Перекладач також може залучатися під час проведення першого конфіденційного побачення суб’єкта з адвокатом/працівником центру з метою з’ясування суті звернення, обставин справи, роз’яснення положень законодавства по суті звернення та узгодження правової позиції у справі, а також узгодження правової позиції щодо оскарження ухвалених судових рішень.

Переклад може здійснюватися у формі послідовного усного перекладу, у тому числі сурдоперекладу чи у формі письмового перекладу.

Перекладач повинен відповідати таким вимогам:

наявність вищої освіти відповідного напряму підготовки (філологічна, лінгвістична);

наявність свідоцтва (диплома) про кваліфікацію перекладача або іншого документа, що підтверджує володіння відповідною іноземною/жестовою мовою;

вільне володіння державною мовою та/або технікою спілкування з особами, які мають порушення слуху (жестовою мовою у разі надання безоплатної вторинної правничої допомоги зазначеним особам);

наявність досвіду надання послуг з перекладу/сурдоперекладу не менше одного року.

Перекладачі залучаються центрами на підставі укладених договорів про надання послуг перекладу з ФОП (юридичними особами) з урахуванням вимог Закону «Про публічні закупівлі».

Нижче наводимо текст постанови, якою визначено формула обчислення розміру винагороди перекладачів за надані послуги з перекладу (сурдоперекладу).

Зокрема, враховується кількість годин здійсненого послідовного усного перекладу; розмір оплати за годину надання послуг з перекладу, що становить 15 відсотків місячного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року; коефіцієнт складності мови перекладу, що застосовується у випадках та із значеннями, наведеними у додатку; кількість перекладених письмових сторінок тексту (1860 друкованих знаків разом із пробілами) тощо.

Стосовно оплати послуг медіаторів, то вона здійснюється центрами з надання БПД за рахунок бюджетних коштів у розмірі 5% місячного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, в якому подається акт надання послуг з медіації, за годину здійснення заходів з підготовки до медіації та її проведення.

У формулі обчислення розміру винагороди медіатора враховується мінімальний розрахунковий час у годинах, що витрачається медіатором на здійснення заходів з підготовки до медіації для з’ясування можливості проведення медіації з метою врегулювання конфлікту (спору), зокрема на зустрічі, збирання та обмін інформацією, документами, необхідними для прийняття рішення сторонами та рішення медіатора про участь в медіації, коефіцієнт здійснення заходів з підготовки до медіації, що застосовується у випадках та із значеннями, наведеними у таблиці тощо.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.