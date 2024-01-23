Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДБР повинно дотримуватись гарантій незалежності суддів та поважати авторитет правосуддя – Вища рада правосуддя

ДБР повинно дотримуватись гарантій незалежності суддів та поважати авторитет правосуддя – Вища рада правосуддя.

Від 1,8 млн грн до 2,2 млн грн на рік, – яку зарплату декларував екс-працівник НАЗК Роман Норець

При цьому Роман Норець не вказав жодних грошових заощаджень.

У Верховній Раді вирішили зробити зрозумілішими порівняльні таблиці до законопроектів, щоб депутати могли бачити, за що вони голосують

Порівняльні таблиці до другого читання наразі не містять тексту чинних норм закону, тому депутати не завжди наочно бачать, що вони змінюють у законодавстві.

Адвокат відібрав у працівниці Вищого антикорупційного суду документи і не хотів повертати, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд повідомив про інцидент НАБУ.

Підписання суддею повного тексту вироку електронним підписом не у нарадчій кімнаті не свідчить про порушення її таємниці, — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що електронний примірник судового рішення виготовляється та підписується не безпосередньо суддею в нарадчій кімнаті.

  1. В Україні

Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу, — ЗМІ

21:40, 23 січня 2024
Бізнесмен Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 21 млн грн.
Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу, — ЗМІ
Фото: РБК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бізнесмен, власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу, повідомляє Forbes. 

23 січня Київський апеляційний суд зменшив йому розмір застави до 21 млн грн.

Як раніше повідомлялося, що суд обрав бізнесмену Ігорю Мазепі арешт із можливістю внесення застави 349 млн грн.

Згодом суд обрав запобіжний захід для брата Ігоря Мазепи.

Його підозрюють в організації злочинного угруповання, яка через схему заволоділа землею, на якій розташована Київська ГЕС.

Раніше він зазначив, що "підозра стосується виділення якоїсь земельної ділянки на 2,4 га. Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене – не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав".

Нагадаємо, Мазепу затримало ДБР під час перетину україно-польського кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду