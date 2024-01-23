Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу, — ЗМІ

Бізнесмен Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 21 млн грн.

Фото: РБК

Бізнесмен, власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу, повідомляє Forbes.

23 січня Київський апеляційний суд зменшив йому розмір застави до 21 млн грн.

Як раніше повідомлялося, що суд обрав бізнесмену Ігорю Мазепі арешт із можливістю внесення застави 349 млн грн.

Згодом суд обрав запобіжний захід для брата Ігоря Мазепи.

Його підозрюють в організації злочинного угруповання, яка через схему заволоділа землею, на якій розташована Київська ГЕС.

Раніше він зазначив, що "підозра стосується виділення якоїсь земельної ділянки на 2,4 га. Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене – не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав".

Нагадаємо, Мазепу затримало ДБР під час перетину україно-польського кордону.

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