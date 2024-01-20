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  1. В Україні

Суд обрав запобіжний захід для брата Ігоря Мазепи

19:16, 20 січня 2024
Юрію Мазепі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 44 мільйони гривень.
Суд обрав запобіжний захід для брата Ігоря Мазепи
Фото: УНІАН
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Як раніше повідомлялося, суд обрав бізнесмену Ігорю Мазепі арешт із можливістю внесення застави 349 млн грн.

Згодом запобіжний захід було обрано для брата Ігоря Мазепи — Юрія, який є одним із чотирьох затриманих у справі про злочинну організацію, передає «Суспільне».

Суд відправив Юрія Мазепу під варту з альтернативою застави 44 мільйони гривень.

Прокуратура просила призначити Юрієві Мазепі заставу розміром 500 мільйонів гривень.

Як зазначає видання, Юрія Мазепу підозрюють в участі у злочинному угрупованні.

Також ми писали, що двом спільникам Мазепи, які фігурують у справі про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС, Печерський райсуд Києва також обрав запобіжний захід.

Нагадаємо, українського бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримало ДБР під час перетину україно-польського кордону.

Згодом громадський рух «Маніфест 42» закликав українські бізнес обʼєднатися для спротиву тиску силовиків.

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