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  1. В Україні

Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи: рух «Маніфест 42» закликав Зеленського розібратися у проблемі тиску на бізнес

11:32, 19 січня 2024
Також громадський рух закликав українські бізнес «обʼєднатися для спротиву тиску силовиків».
Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи: рух «Маніфест 42» закликав Зеленського розібратися у проблемі тиску на бізнес
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Після затримання бізнесмена та засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи громадський рух «Маніфест 42» закликав українські бізнес обʼєднатися для спротиву тиску силовиків.  Про це йдеться в заяві організації.

Також рух закликав Президента Володимира Зеленського безпосередньо розібратися у проблемі.

Рух вказує, що обшуки в офісі Concorde Capital відбулися без судових рішень.

«Громадський рух «Маніфест 42» закликає всі бізнес-обʼєднання України до рішучого спротиву свавіллю тилових силовиків, черговим проявом якого стало затримання підприємця Ігора Мазепи.

Маски-шоу в офісі підприємства цього разу відбулося навіть без судових рішень. А недопуск адвокатів до місць обшуку став новим рівнем нахабності та беззаконня дій перевертнів у погонах», - заявили там.

Там наголошують, що численні звернення до президента Володимира Зеленського «щодо безпрецедентної хвилі безперервних атак тилових силовиків» на бізнес залишаються без належного реагування.

«Стаття 42 Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність, розтоптана на догоду корупціонерам, які засіли у силових структурах і грабують державу посеред війни. Гарант Конституції мовчить.

За цих умов в українських підприємців не залишається іншого виходу крім обʼєднання зусиль для організованого спротиву. Просимо бізнес-обʼєднання України залучити всі наявні ресурси, щоб зупинити фактичну ліквідацію права на підприємницьку діяльність», - йдеться у заяві.

На думку бізнес спільноти, зараз в Україні створюється «кейс Мазепи», «після якого у мільйонів українців виникне запитання, чи варто створювати легальний бізнес та вести чесну підприємницьку діяльність в Україні».

Тож, рух вирішив знову закликати президента Володимира Зеленського «безпосередньо розібратися у проблемі свавілля тилових силовиків».

«Йдеться не просто про порушення Конституції, а про внутрішню загрозу національній безпеці держави», - резюмував рух.

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