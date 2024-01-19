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Чому Романа Гринкевича не затримали до оголошення його в розшук, – пояснили в ДБР

11:27, 19 січня 2024
У ДБР заявили, що не мали законного права на оголошення підозр через брак доказів.
Чому Романа Гринкевича не затримали до оголошення його в розшук, – пояснили в ДБР
Джерело фото: trueua.info
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Син бізнесмена Ігоря Гринкевича, Роман, якого раніше було оголошено у розшук, не міг бути затриманий раніше Державним бюро розслідувань через відсутність достатніх доказів. Про це розповіла, радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян для Радіо Свобода.

Вона пояснила, що на момент оголошення Романа Гринкевича у розшук, ДБР не мало доказів проти нього. І тільки після отримання результатів експертиз і допиту свідків, було оголошено п’ять підозр на його адресу.

«ДБР не мало законного права на той момент, достатньо доказів для того, щоб оголошувати підозри. Коли прийшли результати експертиз, коли були допитані свідки, коли було зрозуміло, як це все відбувалося, саме тоді п’ять підозр було оголошено за статтями про шахрайство, створення та участь у злочинній організації в цьому кримінальному провадженні», – повідомила вона.

Нагадаємо, художниця Соня Морозюк відмовилася виходити заміж за скандального Романа Гринкевича, а подарунки вирішила продати на користь ЗСУ.

Напередодні ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень. 

Додамо, що Міністерство оборони України прийняло рішення розірвати останній контракт із львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем та одночасно подати заяву до ДБР. 

Крім того, ОГП вимагає для трьох спільників бізнесмена арешт із заставою в 500 мільйонів гривень.

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