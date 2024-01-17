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Оборудки із закупівлями одягу для ЗСУ на майже мільярд гривень: Ігорю Гринкевичу оголосили нову підозру

12:52, 17 січня 2024
Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу оголосили підозру у справі про завдання збитків держбюджету на понад 934 мільйони гривень.
Оборудки із закупівлями одягу для ЗСУ на майже мільярд гривень: Ігорю Гринкевичу оголосили нову підозру
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

У Бюро не вказують прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу.

«Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн», - сказано у повідомленні.

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

П’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

Членів злочинної організації затримано та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі ДБР встановлює повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

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