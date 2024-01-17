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Оборудки с закупками одежды для ВСУ почти на миллиард гривен: Игорю Гринкевичу объявили новое подозрение

12:52, 17 января 2024
Львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу объявили подозрение по делу о нанесении ущерба госбюджету на 934 миллиона гривен.
Оборудки с закупками одежды для ВСУ почти на миллиард гривен: Игорю Гринкевичу объявили новое подозрение
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны и членам преступной организации, нанесшим госбюджету ущерб почти на миллиард гривен. Их разоблачили на оборудках с закупками одежды и белья для ВСУ. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В Бюро не указывают фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

Установлено, что предприниматель создал преступную организацию по противоправному завладению бюджетными средствами. Он заключил договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды.

«В частности, компании львовского бизнесмена заключили 23 договора на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн», - говорится в сообщении.

В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб более чем на 934 миллиона гривен.

Пяти членам преступной организации сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч .1,2 ст.255 УК Украины).

Члены преступной организации задержаны и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время ГБР устанавливает полный круг лиц, причастных к уголовному правонарушению, в том числе проверяется информация относительно должностных лиц Министерства обороны Украины.

Напомним, 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

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