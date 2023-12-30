Львовскому бизнесмену, предлагавшему взятку одному из руководителей ДБР, избрали меру пресечения

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей львовскому бизнесмену, который пытался дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей главного следственного управления ГБР. Об этом сообщил официальный сайт Бюро.
Еще в ГБР отмечают, что подозреваемый также по решению суда может внести залог в размере 429 млн. 440 тыс. гривен.
«Взятка предлагалась за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.
Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ», - говорится в сообщении.
В ГБР добавляют, что компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. Однако многие контракты не были исполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам.
По предварительным оценкам сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.
Досудебное расследование продолжается.
Бизнесмену грозит наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.
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