Львовскому бизнесмену, предлагавшему взятку одному из руководителей ДБР, избрали меру пресечения

Бизнесмену, пытавшемуся дать взятку одному из руководителей ДБР в размере 500 тысяч долларов США, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей львовскому бизнесмену, который пытался дать взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей главного следственного управления ГБР. Об этом сообщил официальный сайт Бюро.

Еще в ГБР отмечают, что подозреваемый также по решению суда может внести залог в размере 429 млн. 440 тыс. гривен.

«Взятка предлагалась за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Бюро возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ», - говорится в сообщении.

В ГБР добавляют, что компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. Однако многие контракты не были исполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам.

По предварительным оценкам сумма ущерба может достигать более 1 млрд грн.

Досудебное расследование продолжается.

Бизнесмену грозит наказание – лишение свободы на срок до восьми лет.

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