Львівському бізнесмену, який пропонував хабар одному з керівників ДБР, обрали запобіжний захід

Бізнесмену, який намагався дати хабар одному з керівників ДБР в розмірі 500 тисяч доларів США, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівському бізнесмену, який намагався дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Про це повідомив офіційний сайт Бюро.

Ще у ДБР зазначають, що підозрюваний також за рішенням суду може внести заставу у розмірі 429 млн. 440 тис гривень.

«Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ», - сказано у повідомленні.

У ДБР додають, що компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами.

За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Бізнесмену загрожує покарання – позбавленням волі на строк до восьми років.

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