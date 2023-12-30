Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На яких підставах зможуть звільнятися військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, та які проходять кадрову службу, — законопроект про мобілізацію

Що законопроект Кабміну вкладає у поняття сімейних обставин або інших поважних причин, які дозволяють звільнитися зі служби військовослужбовцю під час воєнного стану.

Шевченківський райсуд Києва просить делегувати права доступу до Реєстру судових рішень помічникам суддів

Також у зв'язку з наділенням помічників суддів або осіб, які їх заміщують додатковими повноваженнями слід передбачити покладення на них відповідальності за нерозповсюдження інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням таких функцій та передачі автентифікатора на повний доступ до судових рішень третім особам, - зазначили у Шевченківському райсуді Києва.

Як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову, - законопроект про посилення мобілізації

У кого залишиться право на відстрочку, а у кого – ні.

Неналежна умотивованість припису, що адресований субʼєкту господарювання, є підставою для визнання його протиправним, - Верховний Суд

Мотивованість як одна з головних вимог до припису владного суб’єкта, адресованого суб’єкту господарювання, - позиція Верховного Суду.

За коефіцієнтами ризику: НАЗК буде визначати по-новому, які декларації посадовців підлягають повній перевірці

Раніше з мільйона декларацій НАЗК могло провести повну перевірку лише щодо тисячі, але, як пояснив Артем Ситник, тепер ситуація зміниться – деклараціям будуть присвоювати коефіцієнти ризикованості.

  1. В Україні

Львівському бізнесмену, який пропонував хабар одному з керівників ДБР, обрали запобіжний захід

17:39, 30 грудня 2023
Бізнесмену, який намагався дати хабар одному з керівників ДБР в розмірі 500 тисяч доларів США, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Львівському бізнесмену, який пропонував хабар одному з керівників ДБР, обрали запобіжний захід
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівському бізнесмену, який намагався дати хабар у 500 тисяч доларів США одному із керівників головного слідчого управління ДБР. Про це повідомив офіційний сайт Бюро.

Ще у ДБР зазначають, що підозрюваний також за рішенням суду може внести заставу у розмірі 429 млн. 440 тис гривень.

«Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ», - сказано у повідомленні.

У ДБР додають, що компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами.

За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Бізнесмену загрожує покарання – позбавленням волі на строк до восьми років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні