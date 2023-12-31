Щоб отримати дублікат документа про освіту та/або додатка до нього, треба подати заяву до МОН.

Стало відомо, чи можна відновити втрачений диплом, знаючи лише рік закінчення і номер диплома. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Щоб отримати дублікат документа про освіту та/або додатка до нього, треба подати заяву до МОН. Міністерство визначить заклад, який видасть документ.

У заяві слід зазначити:

ПІБ, дату народження;

серію та номер документа, що посвідчує особу і громадянство;

місце проживання, телефон;

найменування ЗВО та дату його закінчення;

назву документа, дублікат якого замовляється;

причину замовлення дублікату;

інші відомості, які вважаєте важливими;

згоду на обробку персональних даних.

Заяви до Міністерства освіти та науки України подаються:

на адресу: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10;

або на електронну пошту [email protected].

Інформація в дублікаті відтворюється на основі тих даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Інформація про документи почала вноситися закладами вищої освіти в базу з 2000 року. Якщо інформації про факт видачі диплома немає в базі, то ВНЗ може використати для підтвердження цього копії документа, а також архівну довідку про навчання та виписку з журналу видачі документів про вищу освіту чи акт знищення первинного документа про вищу освіту.

Якщо інформації про факт видачі диплома немає в ЄДЕБО, а також недоступні архіви ЗВО, то можна:

звернутися до суду – він має встановити юридичний факт здобуття відповідного ступеня освіти чи рівня вищої освіти;

підтвердити отримання диплома офіційним листом відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа «Apostille» МОН України або вчинення консульської легалізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.