Стало відомо, чи можна відновити втрачений диплом, знаючи лише рік закінчення і номер диплома. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».
Щоб отримати дублікат документа про освіту та/або додатка до нього, треба подати заяву до МОН. Міністерство визначить заклад, який видасть документ.
У заяві слід зазначити:
- ПІБ, дату народження;
- серію та номер документа, що посвідчує особу і громадянство;
- місце проживання, телефон;
- найменування ЗВО та дату його закінчення;
- назву документа, дублікат якого замовляється;
- причину замовлення дублікату;
- інші відомості, які вважаєте важливими;
- згоду на обробку персональних даних.
Заяви до Міністерства освіти та науки України подаються:
- на адресу: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10;
- або на електронну пошту [email protected].
Інформація в дублікаті відтворюється на основі тих даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
Інформація про документи почала вноситися закладами вищої освіти в базу з 2000 року. Якщо інформації про факт видачі диплома немає в базі, то ВНЗ може використати для підтвердження цього копії документа, а також архівну довідку про навчання та виписку з журналу видачі документів про вищу освіту чи акт знищення первинного документа про вищу освіту.
Якщо інформації про факт видачі диплома немає в ЄДЕБО, а також недоступні архіви ЗВО, то можна:
- звернутися до суду – він має встановити юридичний факт здобуття відповідного ступеня освіти чи рівня вищої освіти;
- підтвердити отримання диплома офіційним листом відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа «Apostille» МОН України або вчинення консульської легалізації.
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