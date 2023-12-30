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Що законопроект Кабміну вкладає у поняття сімейних обставин або інших поважних причин, які дозволяють звільнитися зі служби військовослужбовцю під час воєнного стану.

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У кого залишиться право на відстрочку, а у кого – ні.

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  1. У світі

У Бєлгороді пролунали потужні вибухи: в рф заявляють про жертви і десятки поранених, відео

17:25, 30 грудня 2023
За даними джерел, ураження цивільної інфраструктури — наслідки роботи російської ППО.
У Бєлгороді пролунали потужні вибухи: в рф заявляють про жертви і десятки поранених, відео
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Вдень у суботу, 30 грудня, в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Як пишуть пропагандисти, внаслідок «прильотів» десять людей загинули, ще 45 – поранені.

Влада має намір запровадити режим НС у Бєлгороді для ліквідації наслідків.

У Бєлгороді пошкоджено понад 40 будівель та 60 транспортних засобів, серед яких - пасажирські автобуси.

Як повідомляє «Українська правда», вибухи в центрі Білгорода – помилка російської ППО.

Зазначається, що Сили оборони відпрацювали по російських воєнних об'єктах Бєлгородської області, проте через "непрофесійні дії та сплановані провокації" російської ППО уламки впали у центрі міста.

Після вибухів, за даними росіян, у місті було 10 пожеж, а також лунала повітряна тривога і людей просили спуститися в укриття.

Після роботи російських протиповітряних сил місцева влада заявила про загиблих та поранених серед цивільних.

«Тривають спільні заходи Сил оборони як наслідок російських ракетних ударів по українських містах та вбивств цивільного населення.

Українські Сили оборони відпрацьовують низку заходів щодо цілей, якими є саме військові об'єкти.

Ураження цивільної інфраструктури, які ми спостерігаємо у Бєлгороді, є наслідком непрофесійних дій російською протиповітряною обороною, а також навмисних та спланованих провокацій», — розповіло джерело.

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Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
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