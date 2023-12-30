В Белгороде прогремели мощные взрывы: в рф заявляют о жертвах и десятках раненых, видео

По данным источников, поражение гражданской инфраструктуры – последствия работы российской ПВО.

Днем в субботу, 30 декабря, в центре российского Белгорода раздались взрывы. Как пишут пропагандисты, в результате «прилетов» десять человек погибли, еще 45 – ранены.

Власти намерены ввести режим ЧС в Белгороде для ликвидации последствий.

В Белгороде повреждено более 40 зданий и 60 транспортных средств, в том числе пассажирские автобусы.

Как сообщает «Украинская правда», взрывы в центре Белгорода – ошибка российского ПВО.

Отмечается, что Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий и спланированных провокаций" российской ПВО обломки упали в центре города.

После взрывов, по данным россиян, в городе было 10 пожаров, а также раздалась воздушная тревога и людей просили спуститься в укрытие.

После работы российских противовоздушных сил местные власти заявили о погибших и раненых среди гражданских.

«Продолжаются совместные меры Сил обороны как следствие российских ракетных ударов по украинским городам и убийствам гражданского населения.

Украинские Силы обороны отрабатывают ряд мер по целям, которыми являются именно военные объекты.

Впечатления гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, являются следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороной, а также умышленных и спланированных провокаций», - рассказал источник.

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