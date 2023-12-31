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Как украинским беженцам подтвердить место жительства в Чехии: подробности

07:00, 31 декабря 2023
Украинцам нужно будет подтвердить место жительства на бланке с заверенной подписью владельца.
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Для продления временной защиты в Чехии к 2025 году появилось новое условие. Беженцам из Украины нужно будет подтвердить место жительства на бланке с заверенной подписью владельца. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Так, после онлайн-регистрации на продление временной защиты беженцам предстоит посетить отделение Министерства внутренних дел, чтобы получить новую визовую наклейку. Во время визита необходимо предоставить документ о наличии жилья.

Если человек предоставляет форму подтверждения о проживании, тогда обязательна официально заверенная подпись владельца или уполномоченного лица. Если документ подписывал арендатор, необходимо подтверждение, что он имеет право предоставлять жилье (например, договор аренды с собственником).

Если есть договор аренды или субаренды, подписанный обеими сторонами, тогда беженцам не нужно заверять подпись владельца. Но нужно будет предоставить официально заверенную копию.

При проживании в государственном гуманитарном жилье подтверждать об этом не нужно.

Необходимые формуляры для физических и юридических лиц, предоставляющих жилье, можно скачать на информационном портале для иностранцев.

Заверку документа чаще всего можно сделать на почте или в некоторых муниципальных учреждениях.

На сайте чешской почты отмечается, что больше нет необходимости обращаться к нотариусу – услуги аутентификации и легализации доступны почти в 1000 почтовых отделениях, отмеченных логотипом Czech POINT. Заверить можно только документы на чешском и словацком языках. Если речь идет о легализации, необходимо взять с собой удостоверение личности.

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