Как украинским беженцам подтвердить место жительства в Чехии: подробности

Украинцам нужно будет подтвердить место жительства на бланке с заверенной подписью владельца.

Для продления временной защиты в Чехии к 2025 году появилось новое условие. Беженцам из Украины нужно будет подтвердить место жительства на бланке с заверенной подписью владельца. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Так, после онлайн-регистрации на продление временной защиты беженцам предстоит посетить отделение Министерства внутренних дел, чтобы получить новую визовую наклейку. Во время визита необходимо предоставить документ о наличии жилья.

Если человек предоставляет форму подтверждения о проживании, тогда обязательна официально заверенная подпись владельца или уполномоченного лица. Если документ подписывал арендатор, необходимо подтверждение, что он имеет право предоставлять жилье (например, договор аренды с собственником).

Если есть договор аренды или субаренды, подписанный обеими сторонами, тогда беженцам не нужно заверять подпись владельца. Но нужно будет предоставить официально заверенную копию.

При проживании в государственном гуманитарном жилье подтверждать об этом не нужно.

Необходимые формуляры для физических и юридических лиц, предоставляющих жилье, можно скачать на информационном портале для иностранцев.

Заверку документа чаще всего можно сделать на почте или в некоторых муниципальных учреждениях.

На сайте чешской почты отмечается, что больше нет необходимости обращаться к нотариусу – услуги аутентификации и легализации доступны почти в 1000 почтовых отделениях, отмеченных логотипом Czech POINT. Заверить можно только документы на чешском и словацком языках. Если речь идет о легализации, необходимо взять с собой удостоверение личности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.