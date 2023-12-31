Як українським біженцям підтвердити місце проживання в Чехії: подробиці

Українцям потрібно буде підтвердити місце проживання на бланку із засвідченим підписом власника.

Для продовження тимчасового захисту у Чехії до 2025 року з'явилася нова умова. Біженцям з України треба буде підтвердити місце проживання на бланку із засвідченим підписом власника. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Так, після онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту біженцям треба буде відвідати відділення Міністерства внутрішніх справ, щоб отримати нову візову наклейку. Під час візиту необхідно надати документ про наявність житла.

Якщо людина надає форму підтвердження про проживання, тоді обов’язковим є офіційно завірений підпис власника або уповноваженої особи. Якщо документ підписував орендар, необхідне підтвердження, що він має право надавати житло (наприклад договір оренди з власником).

Якщо є договір оренди чи суборенди, підписаний обома сторонами, тоді біженцям не треба завіряти підпис власника. Але треба буде надати офіційно завірену копію.

При проживанні у державному гуманітарному житлі надавати підтвердження про це не потрібно.

Необхідні формуляри для фізичних та юридичних осіб, які надають житло, можна завантажити на інформаційному порталі для іноземців.

Завірення документу найчастіше можна зробити на пошті або в деяких муніципальних установах.

На сайті чеської пошти зазначається, що більше немає необхідності звертатися до нотаріуса – послуги автентифікації та легалізації доступні у майже 1000 поштових відділеннях, позначених логотипом Czech POINT. Завірити можна лише документи чеською та словацькою мовами. Якщо йдеться про легалізацію, необхідно взяти з собою посвідчення особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.