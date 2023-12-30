У Офісі Президента запевнили, що законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не будуть виносити на голосування

Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на голосування парламенту.

Законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на голосування парламенту. Про це зазначив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«Війна, яку ми сьогодні маємо на території України, потребує правильного юридичного оформлення і щодо мобілізаційних процесів. Тому що той закон, який сьогодні використовується, він не відповідає нинішнім реаліям. І тому це дуже добре, що на рівні Генштабу, Міноборони, Мінфіну чи Кабміну в цілому, на рівні профільних комітетів Ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно. Тому що юридичні зміни треба внести в цей закон, тобто мається на увазі через відповідний законопроєкт. Чи буде він в такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт - для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, і ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна, і РФ не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну. Маємо це все враховувати», - зазначив Подоляк.

Він також зауважив, що в демократичному суспільстві завжди є місце дискусії, і це дозволяє отримати максимально ефективний результат.

«Попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато токсичності, скандалів, але поступово, побачите, цей законопроєкт буде врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію», - зазначив Подоляк.

Раніше Лубінець повідомив, що у законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції.

«Судово-юридична газета» публікувала повний текст законопроекту.

В ньому містяться обмеження для ухилянтів і передбачена можливість електронних сповіщень.

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