З 1 січня на дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автофіксації порушень ПДР: адреси

З 1 січня на дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР. Про це повідомив голова патрульної поліції Олексій Білошицький.
Загальна кількість комплексів фіксації від 1 січня 2024 року — 265.
Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:
- за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;
- більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.
Розташування всіх комплексів:
м. Київ, 1 комплекс
- просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок спрямування приладу ст. м. Лівобережна
Київська обл., 5 комплексів
- на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ
- на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Чернігів
- на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Велика Солтанівка
- на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова
- на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка
м. Бориспіль, 2 комплекси
- вул. Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу вул. Глібова
- вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу вул. Чумацька
м. Кривий Ріг, 2 комплекси
- просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна
- просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Співдружності
м. Миколаїв, 11 комплексів
- просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу пров. Парковий
- просп. Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу пров. Київський
- вул. Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу Одеське шосе
- просп. Центральний, 96, напрямок спрямування приладу вул. Садова
- просп. Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу вул. Прибузька
- просп. Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна
- просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська
- просп. Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу Київське шосе
- просп. Центральний, 160, напрямок спрямування приладу Херсонське шосе
- просп. Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу вул. Старофортечна
- просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії
Миколаївська обл., 1 комплекс
- на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Мазурове
м. Полтава, 2 комплекси
- вул. Європейська, 108, напрямок спрямування приладу вул. Раїси Кириченко
- вул. Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу у напрямку
- вул. Героїв-пожежних
Полтавська обл., 1 комплекс
- на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу м. Полтава
м. Чернігів, 5 комплексів
- вул. Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вул. Музична
- вул. Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу просп. Перемоги
- просп. Миру, 192, напрямок спрямування приладу вул. Рятувальників
- вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Старобілоуська
- вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Інструментальна
Чернігівська обл., 1 комплекс
- на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ
Вінницька обл., 3 комплекси
- на 417 км+815 автодороги М-30, цнапрямок спрямування приладу с. Чаульське
- на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир
- на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Вінниця
Волинська обл., 1 комплекс
- на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу вул. Лісна
Житомирська обл., 2 комплекси
- на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів
- на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Київ
Закарпатська обл., 1 комплекс
- на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу м. Ужгород
Івано-Франківська обл., 4 комплекси
- на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Богдана Хмельницького
- на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ
- на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Отинія
- на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Пійло
м. Львів, 1 комплекс
- вул. Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли
Львівська обл., 4 комплекси
- на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу с. Ясенівці
- на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Броди
- на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк
- на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк
Одеська обл., 3 комплекси
- на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Монаші
- на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Михайлівка
- на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу м. Одеса
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