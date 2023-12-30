З 1 січня на дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автофіксації порушень ПДР: адреси

Зокрема, в Києві та області запрацюють 6 додаткових комплексів.

З 1 січня на дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР. Про це повідомив голова патрульної поліції Олексій Білошицький.

Загальна кількість комплексів фіксації від 1 січня 2024 року — 265.

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Розташування всіх комплексів:

м. Київ, 1 комплекс

просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок спрямування приладу ст. м. Лівобережна

Київська обл., 5 комплексів

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Чернігів

на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Велика Солтанівка

на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова

на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка

м. Бориспіль, 2 комплекси

вул. Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу вул. Глібова

вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу вул. Чумацька

м. Кривий Ріг, 2 комплекси

просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна

просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Співдружності

м. Миколаїв, 11 комплексів

просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу пров. Парковий

просп. Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу пров. Київський

вул. Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу Одеське шосе

просп. Центральний, 96, напрямок спрямування приладу вул. Садова

просп. Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу вул. Прибузька

просп. Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна

просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська

просп. Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу Київське шосе

просп. Центральний, 160, напрямок спрямування приладу Херсонське шосе

просп. Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу вул. Старофортечна

просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії

Миколаївська обл., 1 комплекс

на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Мазурове

м. Полтава, 2 комплекси

вул. Європейська, 108, напрямок спрямування приладу вул. Раїси Кириченко

вул. Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу у напрямку

вул. Героїв-пожежних

Полтавська обл., 1 комплекс

на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу м. Полтава

м. Чернігів, 5 комплексів

вул. Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вул. Музична

вул. Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу просп. Перемоги

просп. Миру, 192, напрямок спрямування приладу вул. Рятувальників

вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Старобілоуська

вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Інструментальна

Чернігівська обл., 1 комплекс

на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ

Вінницька обл., 3 комплекси

на 417 км+815 автодороги М-30, цнапрямок спрямування приладу с. Чаульське

на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир

на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Вінниця

Волинська обл., 1 комплекс

на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу вул. Лісна

Житомирська обл., 2 комплекси

на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів

на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Київ

Закарпатська обл., 1 комплекс

на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу м. Ужгород

Івано-Франківська обл., 4 комплекси

на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Богдана Хмельницького

на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ

на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Отинія

на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Пійло

м. Львів, 1 комплекс

вул. Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли

Львівська обл., 4 комплекси

на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу с. Ясенівці

на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Броди

на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк

на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк

Одеська обл., 3 комплекси

на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Монаші

на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Михайлівка

на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу м. Одеса

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