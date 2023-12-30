У зруйнованому російськими обстрілами дворі Одеси місцеві запалили ялинку: фото

Внутрішній двір, який зазнав ворожого обстрілу, місцеві мешканці прикрасили ялинкою та запалили гірлянду.

У понівеченому внутрішньому дворі будинку в Одесі, який 29 грудня постраждав від російських обстрілів, мешканці запалили гірлянду на ялинці. Фотографію цієї новорічної красуні оприлюднила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

У підписі до фотографії зазначено: «Таку жагу до життя та перемоги світла над темрявою мають лише наші люди, лише українці».

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