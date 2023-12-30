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Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

Верховний Суд скасував рішення судів, які відмовили засудженому в доставленні до зали суду, посилаючись на воєнний стан, але не навівши аргументів

Місцевий суд не умотивував, які саме обставини, пов’язані з воєнним станом, перешкоджають безпосередній участі в судовому засіданні засудженого, який наполягав на доставленні до зали суду.

Верховний Суд висловився щодо позбавлення обвинуваченого можливості виступити з останнім словом

Апеляційний суд ухвалив завершити апеляційний розгляд за відсутності другого обвинуваченого, не надавши останньому можливості виступити з останнім словом, вийшов до нарадчої кімнати та після виходу з неї оголосив резолютивну частину постановленого рішення.

Набув сили закон про нові правила обчислення строків досудового розслідування – скасування правок Лозового

1 січня набув чинності закон про скасування правок Лозового: зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

1 січня набрав чинності закон, яким Спеціалізована антикорупційна прокуратура ліквідується як структурний підрозділ ОГП

САП буде ліквідовано як самостійний структурний підрозділ Офісу Генпрокурора, а прокурори та інші працівники САП переводяться за їх згодою.

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У зруйнованому російськими обстрілами дворі Одеси місцеві запалили ялинку: фото

23:31, 30 грудня 2023
Внутрішній двір, який зазнав ворожого обстрілу, місцеві мешканці прикрасили ялинкою та запалили гірлянду.
У зруйнованому російськими обстрілами дворі Одеси місцеві запалили ялинку: фото
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У понівеченому внутрішньому дворі будинку в Одесі, який 29 грудня постраждав від російських обстрілів, мешканці запалили гірлянду на ялинці. Фотографію цієї новорічної красуні оприлюднила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

У підписі до фотографії зазначено: «Таку жагу до життя та перемоги світла над темрявою мають лише наші люди, лише українці».

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