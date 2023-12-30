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Верховный Суд отменил решения судов, отказавших осужденному в доставке в зал суда, ссылаясь на военное положение, но не приведя аргументов

Местный суд не мотивировал, какие именно обстоятельства, связанные с военным положением, препятствуют непосредственному участию в судебном заседании осужденного, который настаивал на доставлении в зал суда.

Верховный Суд высказался о лишении обвиняемого возможности выступить с последним словом

Апелляционный суд постановил завершить апелляционное разбирательство в отсутствие второго обвиняемого, не предоставив последнему возможности выступить с последним словом, вышел в совещательную комнату и после выхода из нее объявил резолютивную часть постановленного решения.

Вступил в силу закон о новых правилах исчисления сроков досудебного расследования – отмене правок Лозового

1 января вступил в силу закон об отмене правок Лозового: изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до 1 января 2024 года.

1 января вступил в силу закон, которым Специализированная антикоррупционная прокуратура ликвидируется как структурное подразделение ОГП

САП будет ликвидирована как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генпрокурора, а прокуроры и другие работники САП переводятся с их согласия

КРЕС: Орган надзора за защитой данных судебной власти в процессе осуществления правосудия должен быть создан внутри судебной власти

Консультативный совет европейских судей в своем Заключении подчеркнул, что надзор за данными судебной власти, получаемыми в процессе осуществления правосудия, может представлять значительный риск для независимости, если его будет осуществлять исполнительный орган, а не орган внутри судебной системы.

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В разрушенном российскими обстрелами дворе Одессы местные зажгли елку: фото

23:31, 30 декабря 2023
Внутренний двор, который подвергся вражескому обстрелу, местные жители украсили елкой и зажгли гирлянду.
В разрушенном российскими обстрелами дворе Одессы местные зажгли елку: фото
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В истерзанном внутреннем дворе дома в Одессе, который 29 декабря пострадал от российских обстрелов, жители зажгли гирлянду на елке. Фотографию этой новогодней красавицы обнародовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

В подписи к фотографии указано: "Такую жажду жизни и победы света над тьмой имеют только наши люди, только украинцы".

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