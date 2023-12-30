В разрушенном российскими обстрелами дворе Одессы местные зажгли елку: фото

Внутренний двор, который подвергся вражескому обстрелу, местные жители украсили елкой и зажгли гирлянду.

В истерзанном внутреннем дворе дома в Одессе, который 29 декабря пострадал от российских обстрелов, жители зажгли гирлянду на елке. Фотографию этой новогодней красавицы обнародовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

В подписи к фотографии указано: "Такую жажду жизни и победы света над тьмой имеют только наши люди, только украинцы".

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