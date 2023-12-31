Лучшие поздравления с наступающим Новым годом в стихах, прозе и в картинках смотрите в нашей подборке.

Фото: nur.kz

Уже скоро в Украине наступит Новый год. Этот праздник является один из самых любимых у украинцев, на который также принято загадывать желания.

Мы собрали лучшие поздравления с наступающим Новым годом-2024 в картинках стихах и прозе, которые поднимут настроение родным и близким.

Поздравления в прозе

Пусть благословенная звезда озарит каждый день в Новом году! Желаем искренних улыбок, неожиданных приятных признаний, безумной любви, верных друзей и побольше ярких моментов. Пусть на каждый праздник вся ваша большая семья собирается за столом. Успехов и карьерного роста, уверенности и сил. Чтобы все неприятности обходили вас стороной в 2024 году. С грядущими праздниками!

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С наступающим Новым годом! Когда-то желали ярких впечатлений и путешествий, а сейчас мечтаем об одном: чтобы все вернулись домой. Пусть в сердце будет свет и гармония, пусть на устах всегда сияет радостная улыбка, пусть дети будут здоровы и послушны. Пусть все зло останется в прошлом году. Желаю, чтобы 2024-й прошел под знаком добра!

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Проходят последние дни 2023 года, года войны. Желаю, чтобы высшие силы оберегали всю вашу семью. Пусть те, кто сейчас далеко, вернутся домой. Желаю здоровья, безоблачных дней и успешных начинаний. Никогда не теряйте оптимизм и веру в будущее!

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Желаю, чтобы в грядущем 2024 году мы всей страной праздновали победу! Это будет день радости, скорби и памяти. Пусть скорее наступит желанная дата и вся семья снова соберется вместе. В канун Нового года желаю вам воодушевления, смелости и бодрого духа. Пусть случаются чудеса, пусть не угаснет свет будущих свершений!

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Поздравляю с наступающим Новым годом вас. Пусть 2024 год принесет нам наступление победы, возвращение всех украинских воинов к своим семьям и возвращение спокойных времен.

Поздравления в стихах

Последние недельки декабря

Неслышно, незаметно убегают.

И Новый Год к нам мчится на санях.

И мы его, конечно, ожидаем.

Пусть ангел с неба спустится и вас

Хранит, и бережет, и защищает.

И все мечты, что есть у вас сейчас,

Грядущий новый год пусть оправдает.

***

Я желаю, чтоб год наступающий

Стал удачным, мечты исполняющим,

На большие дела вдохновляющим

И победы нам всем обещающим.

Пусть в году, что так быстро к нам мчится,

Только лучшее с вами случится,

И хорошей в душе вам погоды.

С наступающим Новым вас годом!

***

С наступающим Новым годом

От души сейчас Вас поздравляю.

Принесет он пускай лишь добро Вам,

Волшебство самых светлых мгновений,

Счастье, радость, удачу, здоровье,

Чудеса и во всём вдохновение.

***

Волшебный праздник - Новый год,

Он постучится к нам вот-вот.

Желаю пусть он счастье принесет,

А старый год - плохое заберет.

Пусть будет много смеха,

Удачи и успеха,

И пусть мечты сбываются,

И мир вам улыбается!

***

Сегодня праздник на пороге,

Ещё вчера он был в пути.

Желаю вашим всем тревогам

И неудачам всем уйти.

Чтоб вы сегодня всё собрали,

Что тяготит и грусть наводит.

Чтоб году старому отдали,

Пусть с этим багажом уходит.

До Нового чуток осталось,

Вас с наступающим, конечно!

Желаю, чтобы вам мечталось,

А счастье было безупречным.

***

Пусть год, что тихо наступает,

Вас только лучшим одаряет,

Пусть он вам счастье принесет,

Плохое - старый заберет.

Пусть жизнь сияет и лучится,

Пусть суждено желаньям сбыться!

Любви вам, мира и свободы.

И с наступающим вас годом!

***

Целый год мы о чуде мечтали

И готовили тысячи фраз.

С Новым годом, который все ждали!

С наступающим праздником вас!

Теплоты вам, успехов и мира,

Сил, здоровья и верных друзей!

Счастье станет пусть ориентиром,

Доберитесь к нему поскорей!

Поздравления в открытках

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