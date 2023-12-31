Уже скоро в Украине наступит Новый год. Этот праздник является один из самых любимых у украинцев, на который также принято загадывать желания.
Мы собрали лучшие поздравления с наступающим Новым годом-2024 в картинках стихах и прозе, которые поднимут настроение родным и близким.
Поздравления в прозе
Пусть благословенная звезда озарит каждый день в Новом году! Желаем искренних улыбок, неожиданных приятных признаний, безумной любви, верных друзей и побольше ярких моментов. Пусть на каждый праздник вся ваша большая семья собирается за столом. Успехов и карьерного роста, уверенности и сил. Чтобы все неприятности обходили вас стороной в 2024 году. С грядущими праздниками!
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С наступающим Новым годом! Когда-то желали ярких впечатлений и путешествий, а сейчас мечтаем об одном: чтобы все вернулись домой. Пусть в сердце будет свет и гармония, пусть на устах всегда сияет радостная улыбка, пусть дети будут здоровы и послушны. Пусть все зло останется в прошлом году. Желаю, чтобы 2024-й прошел под знаком добра!
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Проходят последние дни 2023 года, года войны. Желаю, чтобы высшие силы оберегали всю вашу семью. Пусть те, кто сейчас далеко, вернутся домой. Желаю здоровья, безоблачных дней и успешных начинаний. Никогда не теряйте оптимизм и веру в будущее!
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Желаю, чтобы в грядущем 2024 году мы всей страной праздновали победу! Это будет день радости, скорби и памяти. Пусть скорее наступит желанная дата и вся семья снова соберется вместе. В канун Нового года желаю вам воодушевления, смелости и бодрого духа. Пусть случаются чудеса, пусть не угаснет свет будущих свершений!
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Поздравляю с наступающим Новым годом вас. Пусть 2024 год принесет нам наступление победы, возвращение всех украинских воинов к своим семьям и возвращение спокойных времен.
Поздравления в стихах
Последние недельки декабря
Неслышно, незаметно убегают.
И Новый Год к нам мчится на санях.
И мы его, конечно, ожидаем.
Пусть ангел с неба спустится и вас
Хранит, и бережет, и защищает.
И все мечты, что есть у вас сейчас,
Грядущий новый год пусть оправдает.
***
Я желаю, чтоб год наступающий
Стал удачным, мечты исполняющим,
На большие дела вдохновляющим
И победы нам всем обещающим.
Пусть в году, что так быстро к нам мчится,
Только лучшее с вами случится,
И хорошей в душе вам погоды.
С наступающим Новым вас годом!
***
С наступающим Новым годом
От души сейчас Вас поздравляю.
Принесет он пускай лишь добро Вам,
Волшебство самых светлых мгновений,
Счастье, радость, удачу, здоровье,
Чудеса и во всём вдохновение.
***
Волшебный праздник - Новый год,
Он постучится к нам вот-вот.
Желаю пусть он счастье принесет,
А старый год - плохое заберет.
Пусть будет много смеха,
Удачи и успеха,
И пусть мечты сбываются,
И мир вам улыбается!
***
Сегодня праздник на пороге,
Ещё вчера он был в пути.
Желаю вашим всем тревогам
И неудачам всем уйти.
Чтоб вы сегодня всё собрали,
Что тяготит и грусть наводит.
Чтоб году старому отдали,
Пусть с этим багажом уходит.
До Нового чуток осталось,
Вас с наступающим, конечно!
Желаю, чтобы вам мечталось,
А счастье было безупречным.
***
Пусть год, что тихо наступает,
Вас только лучшим одаряет,
Пусть он вам счастье принесет,
Плохое - старый заберет.
Пусть жизнь сияет и лучится,
Пусть суждено желаньям сбыться!
Любви вам, мира и свободы.
И с наступающим вас годом!
***
Целый год мы о чуде мечтали
И готовили тысячи фраз.
С Новым годом, который все ждали!
С наступающим праздником вас!
Теплоты вам, успехов и мира,
Сил, здоровья и верных друзей!
Счастье станет пусть ориентиром,
Доберитесь к нему поскорей!
Поздравления в открытках
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