В Новый год украинцев ожидает теплая погода: прогноз синоптиков

31 декабря и 1 января по всей Украине прогнозируется плюсовая температура.

Источник фото: realno.te.ua

В ближайшие дни украинцев ожидает теплая погода, отмечает синоптик Наталья Диденко.

Новый год украинцы встретят в тепле: температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+9 градусов по Цельсию. Ночью 31 декабря ожидается от 0 до +4 градусов, а 1 января ночью термометр покажет от -2 до +4 градусов.

Относительно осадков, синоптик прогнозирует маловероятность осадков вечером 31 декабря. 1 января небольшие дожди ожидаются на западе и севере Украины, а также в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. В Сумской области возможен дождь с мокрым снегом. В большинстве других областей страны осадков не предвидится.

В столице, в Киеве, 31 декабря не предвидится осадков. Ночью температура составит +2...+4 градуса, а днем поднимется от +4 до +7 градусов.

1 января ночью в Киеве ожидается снижение температуры до нуля, а днем теплее до +5 градусов. Во второй половине дня 1 января в столице предполагается дождь.

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