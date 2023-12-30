В Новий рік на українців очікує тепла погода: прогноз синоптиків

31 грудня та 1 січня по всій Україні прогнозується плюсова температура.

Джерело фото: realno.te.ua

Найближчими днями українців очікує тепла погода, зазначає синоптик Наталка Діденко.

Новий рік українці зустрінуть у теплі: температура повітря коливатиметься в межах +4...+9 градусів за Цельсієм. Вночі 31 грудня очікується від 0 до +4 градусів, а 1 січня вночі термометр покаже від -2 до +4 градусів.

Щодо опадів, синоптик прогнозує малоймовірність опадів увечері 31 грудня. 1 січня невеликі дощі очікуються на заході та півночі України, а також у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. У Сумській області можливий дощ з мокрим снігом. У більшості інших областей країни опадів не передбачається.

У столиці, у Києві, 31 грудня не передбачається опадів. Вночі температура становитиме +2...+4 градуси, а вдень підніметься від +4 до +7 градусів.

1 січня вночі в Києві очікується зниження температури до нуля, а вдень тепліше до +5 градусів. У другій половині дня 1 січня у столиці передбачається дощ.

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