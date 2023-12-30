З 1 січня 2024 року змінюється розмір плати за дії у Спадковому реєстрі, ЄРД, ДРОРМ та адмінзбір за інформацію з ДРРП

Дії у Спадковому реєстрі, Єдиному реєстрі довіреностей, Держреєстрі обтяжень рухомого майна, окремі питання справляння адміністративного збору за отримання інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме майно з 1 січня 2024 року оплачуватимуться по новим тарифам.

Нотаріальна палата України оприлюднила інформаційний лист «Щодо розмірів плати за дії у Спадковому реєстрі, Єдиному реєстрі довіреностей, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, окремі питання справляння адміністративного збору за отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з 01 січня 2024 року».

Наказами Міністерства юстиції України встановлено нові розміри плати за дії у Спадковому реєстрі, ЄРД, ДРОРМ, а також змінюється адмінзбір за інформацію з ДРРП:

Раніше ми писали, що з 1 січня 2024 року діятимуть нові розміри ставок судового збору.

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