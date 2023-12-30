Чи працюватимуть банки 1 січня, – відповідь НБУ

НБУ оприлюднив інформацію про роботу фінансових установ у перший день наступного року.

1 січня 2024 року банківська система України буде активно працювати у звичайному режимі. Це стосується не лише банків, а й таких ключових систем, як Система електронних платежів (СЕП), Система кількісного обліку депозитних сертифікатів (СЕРТІФ) та національна платіжна система "Простір". Такі висновки містяться у постанові Національного банку.

Повідомляється, що українські банки з 30 по 31 грудня матимуть можливість самостійно приймати рішення щодо проведення валютних операцій, а саме купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України. Готівковий валютний ринок буде функціонувати у звичайному режимі, дозволяючи банкам проводити касові операції.

Окрім того, Національний банк зазначає, що з 30 грудня по 1 січня фінансові повідомлення на і від Державної казначейської служби через Систему електронних платежів не будуть прийматися.

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