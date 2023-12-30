$5 000 за «міжнародний трансфер»: біля кордону з Молдовою затримали ухилянтів

Чоловіки призивного віку відшукали через телеграм-канал послуги «міжнародного трансферу» та сплатили за неї 5 тисяч доларів.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У першому випадку протиправні плани чотирьох жителів Чернігівської та Харківської областей викрили оперативні співробітники ДПСУ.

«Як з’ясувалось, чоловіки призивного віку відшукали через телеграм-канал послуги «міжнародного трансферу» та, сплативши 5 тисяч доларів США, отримали маршрут руху. Діючи за рекомендаціями, дістались до одного з населених пунктів прикордоння, де були затримані охоронцями кордону», - сказано у повідомленні.

В інших випадках, на транзитній ділянці автодороги «Одеса-Рені» прикордонники виявили двох псевдоінвалідів.

Правоохоронці встановили, що жителі Одещини стали «клієнтами» шахраїв, які, отримавши грошову винагороду, запевняли їх у безперешкодному виїзді за кордон, використовуючи підроблені військово-облікові документи.

Наразі всіх порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Також направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Раніше ми писали, що за 2023 рік відмови у перетині кордону отримали понад 45 тисяч українців.

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