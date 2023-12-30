На Вінниччині правоохоронці вилучили 230 літрів сумнівного алкоголю

Поліцейські Могилів-Подільщини вилучили з незаконного обігу алкоголь сумнівного походження.

Джерело фото: поліція Вінницької області

В Могилів-Подільщині поліцейські виявили та вилучили алкогольні напої невідомого походження, що перебували в обігу без відповідних марок акцизного податку. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Під час перевірки оперативної інформації у поштовому відділенні міста правоохоронці помітили автомобіль BMW, який перевозив контрафактну алкогольну продукцію. Після негайних дій поліцейські вилучили у 23-річного місцевого жителя 230 літрів алкоголю, розташованого у тетрапаках із логотипами відомих світових брендів, але без відповідних маркувань акцизного податку.

Автомобіль, який був використаний для транспортування цих товарів, був затриманий поліцією. За даною ситуацією розпочато досудове розслідування за статтею 204 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування підакцизних товарів. Ця стаття передбачає штраф до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції.

Правоохоронці активно займаються встановленням пункту призначення цих товарів, каналу постачання та осіб, що мали причетність до їх незаконного обігу. Після проведення досудового розслідування та експертних оцінок будуть ухвалені подальші процесуальні рішення.

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