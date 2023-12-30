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  1. В Украине

В Винницкой области правоохранители изъяли 230 литров сомнительного алкоголя

22:00, 30 декабря 2023
Полицейские Могилев-Подольщины изъяли из незаконного оборота алкоголь сомнительного происхождения.
В Винницкой области правоохранители изъяли 230 литров сомнительного алкоголя
Источник фото: полиция Винницкой области
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В Могилев-Подольщине полицейские обнаружили и изъяли алкогольные напитки неизвестного происхождения, находившиеся в обращении без соответствующих марок акцизного налога. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Во время проверки оперативной информации в почтовом отделении города правоохранители заметили автомобиль BMW, который перевозил контрафактную алкогольную продукцию. После немедленных действий полицейские изъяли у 23-летнего местного жителя 230 литров алкоголя, расположенного в тетрапаках с логотипами известных мировых брендов, но без соответствующих маркировок акцизного налога.

Автомобиль, который был использован для транспортировки этих товаров, был задержан полицией. По данной ситуации начато досудебное расследование по статье 204 Уголовного кодекса Украины, которая касается незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки подакцизных товаров. Эта статья предусматривает штраф до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленной продукции.

Правоохранители активно занимаются установлением пункта назначения этих товаров, канала поставки и лиц, имевших причастность к их незаконному обороту. После проведения досудебного расследования и экспертных оценок будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

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