Взорвал гранату и скрылся: в Киевской области задержали 15-летнего злоумышленника

Инцидент произошел в подъезде жилого дома.

29 декабря в одном из многоквартирных домов города Обухов в Киевской области произошел взрыв, передает полиция Киевской области.

Правоохранители установили, что 15-летний парень во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома, достал взрывное устройство из кармана и швырнул. После чего несовершеннолетний скрылся.

На территории Обуховского района правоохранители срочно провели полицейскую спецоперацию, в ходе которой было установлено местонахождение злоумышленника.

«В результате взрыва 16-летний участник конфликта и взрыватель получили телесные повреждения, подъезд дома получил повреждение. На месте происшествия работали специалисты взрывотехники, изъявшие остатки корпуса гранаты», - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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