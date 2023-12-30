В Турции успешно совершил полет беспилотник-невидимка с украинским двигателем

После многих лет секретности турецкий стелс-дрон совершил свой первый успешный полет и пополнил арсенал беспилотников Турции.

Источник фото: Bloomberg

Турецкий военный беспилотник ANKA-3 с украинским двигателем успешно совершил свой первый полет, расширив таким образом арсенал беспилотных летательных аппаратов Турции, - сообщает Bloomberg.

Этот дебют состоялся благодаря ANKA-3, разработанному компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) и оснащенному двигателем, созданным украинской компанией Ivchenko-Progress. Беспилотник продержался в воздухе в течение более часа, достигнув высоты 8000 футов (около 2,4 километра) и развив скорость в 150 узлов.

Разработка ANKA-3 была отнесена к категории секрета, и первые фотографии были обнародованы TAI в марте этого года. По словам инженера компании, который работал над этим проектом, работа над разработкой началась серьезно в первом квартале 2022 года, как указано в известном отраслевом издании Defense Turk в мае.

Новая модель ANKA-3 является еще одним свидетельством растущих инвестиций Турции в технологии беспилотников, дополняя работу Baykar, частной компании, которая известна своими беспилотниками Bayraktar TB2, принадлежащими сыновьям Эрдогана. TB2 получил высокую оценку от ряда стран, начиная от Украины и заканчивая Азербайджаном, как эффективная и одновременно доступная система вооружения.

По информации, размещенной на веб-сайте TAI, ANKA-3 предназначен для проведения разведки, наблюдения и выполнения боевых задач. Этот беспилотник может летать на высоте до 40 000 футов и оставаться в воздухе до 10 часов, перевозя полезную нагрузку до 1200 килограммов.

"Способность Анки долго держаться в воздухе - большая способность. Он может несколько раз двигаться вперед и назад к целевым точкам, не попадая даже на современные радары системы противовоздушной обороны", - сказал независимый турецкий авиационный эксперт Кубилай Йылмаз.

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