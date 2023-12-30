У Туреччині успішно здійснив політ безпілотник-невидимка з українським двигуном

Після багатьох років секретності турецький стелс-дрон здійснив свій перший успішний політ та поповнив арсенал безпілотників Туреччини.

Джерело фото: Bloomberg

Турецький військовий безпілотник ANKA-3 з українським двигуном успішно здійснив свій перший політ, розширивши таким чином арсенал безпілотних літальних апаратів Туреччини, – повідомляє Bloomberg.

Цей дебют відбувся завдяки ANKA-3, розробленому компанією Turkish Aerospace Industries (TAI) та оснащеному двигуном, створеним українською компанією Ivchenko-Progress. Безпілотник протримався у повітрі протягом понад години, досягнувши висоти 8000 футів (близько 2,4 кілометра) та розвивши швидкість у 150 вузлів.

Розробка ANKA-3 була віднесена до категорії секрету, і перші фотографії були оприлюднені TAI у березні цього року. За словами інженера компанії, який працював над цим проєктом, робота над розробкою почалася серйозно в першому кварталі 2022 року, як зазначено у відомому галузевому виданні Defense Turk у травні.

Нова модель ANKA-3 є ще одним свідченням зростаючих інвестицій Туреччини в технології безпілотників, доповнюючи роботу Baykar, приватної компанії, яка відома своїми безпілотниками Bayraktar TB2, що належать до синів Ердогана. TB2 отримав високу оцінку від ряду країн, починаючи від України і закінчуючи Азербайджаном, як ефективна та водночас доступна система озброєння.

За інформацією, розміщеною на веб-сайті TAI, ANKA-3 призначений для проведення розвідки, спостереження та виконання бойових завдань. Цей безпілотник може літати на висоті до 40 000 футів і залишатися в повітрі до 10 годин, перевозячи корисне навантаження до 1200 кілограмів.

«Здатність Анки довго триматися в повітрі – велика здатність. Він може кілька разів рухатися вперед і назад до цільових точок, не потрапляючи навіть на сучасні радари системи протиповітряної оборони», — сказав незалежний турецький авіаційний експерт Кубілай Їлмаз.

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