У російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи: є багато «прильотів», фото та відео

У Бєлгороді повідомляють про численні «прильоти».

У суботу, 30 грудня, у російському Бєлгороді пролунало кілька потужних вибухів. Про це повідомили жителі країни-окупанта у соцмережах та публікують відео.

Місцева влада заявила про «прильоти» в центрі міста і в житловий сектор.

Телеграм-канали з рф повідомили, що удар нібито було завдано в район торгового центру «Маяк».

Фото та відео з соцмереж

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