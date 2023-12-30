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  1. Суспільство

На які групи ліків можна буде отримати електронний рецепт у 2024 році: перелік

20:19, 30 грудня 2023
У 2024 році перелік ліків, які можна придбати за електронним рецептом, розширили.
На які групи ліків можна буде отримати електронний рецепт у 2024 році: перелік
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У 2024 році українці матимуть доступ до більшої категорії ліків. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Так, протягом 2023 року розширили використання Е-рецептів для:

  • всіх рецептурних ліків, які пацієнт купує власним коштом
  • пільгових наркотичних лікарських засобів, вартість яких відшкодовується коштом місцевих бюджетів
  • імуносупресивних ліків для пацієнтів у посттрансплантаційному періоді за програмою реімбурсації
  • опіоїдних знеболювальних для паліативних хворих за програмою реімбурсації
  • тест-смужок для індивідуальних глюкометрів для пацієнтів з цукровим діабетом І типу за програмою реімбурсації

Отримати перший електронний рецепт можна дистанційно без візиту до лікаря.

Якщо вам потрібно погасити електронний рецепт, зробити це можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоров'я. Перегляньте розташування цих аптек за посиланням.

Цього року змінили термін дії електронних рецептів. Тепер він становить до 90 календарних днів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом.

Наркотичні ліки відпускають тільки за електронним рецептом. Винятки можуть бути в разі відсутності технічної можливості виписати е-рецепт на територіях, де ведуться активні бойові дії.

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