У Києві посилюють заходи безпеки та правопорядку до новорічних свят

Правоохоронці нагадали киянам про дію комендантської години на період воєнного стану та заборону на використання піротехнічних засобів.

Поліція Києва повідомила, що посилює заходи безпеки та правопорядку до новорічних свят. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що поліцейські вживають заходів аби попередити та не допустити вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, а також порушень правопорядку під час святкових днів.

«Правоохоронці нагадують мешканцям столиці про дію комендантської години на період воєнного стану та заборону на використання піротехнічних засобів», - сказано у повідомленні.

У поліції додають, що відповідно до санкції статей Кримінального кодексу України за використання піротехніки передбачено покарання від штрафу до семи років позбавлення волі.

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