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  1. В Україні

У Києві посилюють заходи безпеки та правопорядку до новорічних свят

14:41, 30 грудня 2023
Правоохоронці нагадали киянам про дію комендантської години на період воєнного стану та заборону на використання піротехнічних засобів.
У Києві посилюють заходи безпеки та правопорядку до новорічних свят
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Поліція Києва повідомила, що посилює заходи безпеки та правопорядку до новорічних свят. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що поліцейські вживають заходів аби попередити та не допустити вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, а також порушень правопорядку під час святкових днів.

«Правоохоронці нагадують мешканцям столиці про дію комендантської години на період воєнного стану та заборону на використання піротехнічних засобів», - сказано у повідомленні.

У поліції додають, що відповідно до санкції статей Кримінального кодексу України за використання піротехніки передбачено покарання від штрафу до семи років позбавлення волі.

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