Виносили з будинків інструменти, кабелі, гаджети: на Київщині затримали серійних крадіїв

До скоєння правопорушень причетні двоє мешканців міста Бровари.

У Київській області затримали зловмисників, які шляхом пошкодження вікон проникали до домоволодінь у селі Крюківщина та викрадали майно.

Як повідомила поліція Київської області, було відкрито 9 кримінальних проваджень зі схожим сценарієм: з них 7 крадіжок та 2 незаконні проникнення до будинків.

Зазначається, що зловмисники виносили вартісні будівельні інструменти, кабелі, гаджети, обладнання для відеоспостереження та інші цінні речі.

«Поліцейські встановили, що до скоєння правопорушень причетні двоє мешканців міста Бровари, 32 та 34 років, вже неодноразово засуджені за майнові злочини. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили частину викрадених речей, мобільні телефони та інші речові докази», - сказано у повідомленні.

У вчиненому чоловіки зізнались та показали сховок у лісосмузі на території району, де зберігали знаряддя вчинення злочину, а також місце, де випалювали кольорові метали з винесеного кабелю.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.