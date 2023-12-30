Выносили из домов инструменты, кабели, гаджеты: в Киевской области задержали серийных воров

К совершению правонарушений причастны двое жителей Бровары.

В Киевской области задержаны злоумышленники, которые путем повреждения окон проникали в домовладения в селе Крюковщина и похищали имущество.

Как сообщила полиция Киевской области, было открыто 9 уголовных производств с похожим сценарием: из них 7 краж и 2 незаконных проникновения в дома.

Отмечается, что злоумышленники выносили дорогие строительные инструменты, кабели, гаджеты, видеонаблюдение и другие ценные вещи.

«Полицейские установили, что к совершению правонарушений причастны двое жителей города Бровары, 32 и 34 лет, уже неоднократно осуждены за имущественные преступления. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли часть похищенных вещей, мобильные телефоны и другие доказательства», - сказано в сообщении.

В содеянном мужчины признались и показали тайник в лесополосе на территории района, где хранили орудия совершения преступления, а также место, где выжигали цветные металлы из вынесенного кабеля.

Решается вопрос о сообщении о подозрении фигурантам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.