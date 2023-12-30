Симптомы коронавируса Пирола такие же, как и при других вариантах COVID-19.

Фото: tsn.ua

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Украине сообщил, что в декабре в стране зарегистрировано три случая нового варианта коронавируса Pirola. Об этом говорится на официальном сайте ЦОЗ.

Всего за прошлую неделю в Украине зафиксировали 8709 случаев COVID-19. В результате коронавируса умерли 43 украинца, все умершие старше 30 лет.

В ЦОЗ отмечают, что симптомы «Пиролы» такие же, как и при других вариантах COVID-19:

лихорадка;

возможны кашель, одышка;

насморк;

головная боль;

усталость;

чихание;

боль в горле;

реже – раздражение глаз и сыпь.

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