Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України в Україні повідомив, що у грудні в країні зареєстровано три випадки нового варіанту коронавірусу «Pirola». Про це йдеться на офіційному сайті ЦГЗ.
Загалом за минулий тиждень в Україні зафіксували 8 709 випадків COVID-19. Унаслідок коронавірусу померли 43 українців, усі померлі старші за 30 років.
У ЦГЗ зазначають, що симптоми «Піроли» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19:
гарячка;
можливі кашель, задишка;
нежить;
головний біль;
втома;
чхання;
біль у горлі;
рідше – подразнення очей і висипи.
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