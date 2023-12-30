Симптоми коронавірусу «Пірола» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19.

Фото: tsn.ua

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України в Україні повідомив, що у грудні в країні зареєстровано три випадки нового варіанту коронавірусу «Pirola». Про це йдеться на офіційному сайті ЦГЗ.

Загалом за минулий тиждень в Україні зафіксували 8 709 випадків COVID-19. Унаслідок коронавірусу померли 43 українців, усі померлі старші за 30 років.

У ЦГЗ зазначають, що симптоми «Піроли» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19:

гарячка;

можливі кашель, задишка;

нежить;

головний біль;

втома;

чхання;

біль у горлі;

рідше – подразнення очей і висипи.

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