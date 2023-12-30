Виїзд за кордон з твариною: які документи треба зібрати домашньому улюбленцю

Існують кілька документів, які зобов'язаний зробити господар, щоб покинути країну разом зі своїм чотирилапим другом.

Фото: proukrainu.blesk.cz

Українцям нагадали, які потрібні документи для вивозу собак і кішок за кордон. Про це повідомляє «УНІАН».

Так, існують кілька документів, які зобов'язаний зробити господар, щоб покинути країну разом зі своїм чотирилапим другом. Найголовніший з них - міжнародний ветеринарний паспорт, в якому буде вся інформація про тварину, а також фото вихованця.

Більш того, в цей же ветеринарний паспорт міжнародного зразка вноситься інформація про те, що кіт або собака:

прочіповані (дата, підпис лікаря, печатка клініки);

щеплені (вклеєні етикетки від вакцин з номером, дата, печатка ветслужби);

проглистовані і оброблені від паразитів.

Вартість ветеринарно-санітарного паспорта в Україні становить 51,29 грн в державних лікарнях, але якщо ви вибрали приватну клініку, то орієнтуйтеся на її прайс.

Крім цієї інформації, важливо знати, що потрібно, щоб вивезти тварину за кордон, навіть маючи ветеринарний паспорт. Вам необхідно зібрати ще один пакет документів:

довідку від кінолога про те, що тварина не має племінної цінності;

документ і наявності клейма (для вихованців, що народилися до 2011 року);

довідка про визначення антитіл до сказу;

ветеринарна довідка форми 1, заповнена англійською мовою;

закордонний паспорт тварини.

Незважаючи на всі ці загальні правила, потрібно точно знати, які вимоги до перевезення тварин висуває конкретна країна. Саме тому перед поїздкою ознайомтеся з інструкціями тієї держави, яку ви плануєте відвідати - правила можуть відрізнятися або доповнюватися.

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