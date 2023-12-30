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  1. В Україні

У Запоріжжі відкрили перший Центр з розшуку безвісті зниклих осіб внаслідок воєнних дій

18:39, 30 грудня 2023
У Центрі працюватимуть слідчі, співробітники кримінальної поліції, кіберполіцейські та фахівці-криміналісти.
У Запоріжжі відкрили перший Центр з розшуку безвісті зниклих осіб внаслідок воєнних дій
Джерело фото: metinvest
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У Запоріжжі був відкритий перший в Україні Центр з пошуку осіб, які зникли безвісти внаслідок воєнних дій або на тимчасово окупованих територіях. Ініціативу про створення центру взяла Національна поліція України за підтримки групи "Метінвест" і комбінату "Запоріжсталь", повідомляє пресслужба компанії.

Головною метою Центру є підвищення ефективності пошуково-рятувальних операцій та покращення комунікації між правоохоронцями та родинами зниклих осіб.

У Центрі працюватимуть понад 40 поліцейських - слідчі, співробітники кримінальної поліції, кіберполіцейські та фахівці-криміналісти. Їхня діяльність буде полягати у зборі і обробці інформації про зниклих осіб, а також у виконанні оперативних операцій щодо їх розшуку.

Правоохоронці проводитимуть опитування громадян, які подали заяви про зникнення, з метою зібрати та проаналізувати інформацію для встановлення можливого місцезнаходження зниклих людей. Також буде проводитися збір ДНК-зразків у родичів зниклих осіб для подальших судових експертиз.

Якщо ви втратили зв'язок з рідними чи близькими, що залишилися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області або перебували у місцевостях поблизу лінії зіткнення, просимо звертатися до територіальних підрозділів поліції або зв'язуватися за телефоном: 095-450-41-86 у месенджерах WhatsApp, Telegram, Viber, Signal за вказаним номером.

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