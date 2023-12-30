В Запорожье открыли первый Центр по розыску без вести пропавших лиц в результате военных действий

В Центре будут работать следователи, сотрудники криминальной полиции, киберполицейские и специалисты-криминалисты.

Источник фото: metinvest

В Запорожье был открыт первый в Украине Центр по поиску лиц, пропавших без вести в результате военных действий или на временно оккупированных территориях. Инициативу о создании центра взяла Национальная полиция Украины при поддержке группы "Метинвест" и комбината "Запорожсталь", сообщает пресс-служба компании.

Главной целью Центра является повышение эффективности поисково-спасательных операций и улучшение коммуникации между правоохранителями и семьями пропавших лиц.

В Центре будут работать более 40 полицейских - следователи, сотрудники криминальной полиции, киберполицейские и специалисты-криминалисты. Их деятельность будет заключаться в сборе и обработке информации о пропавших лицах, а также в выполнении оперативных операций по их розыску.

Правоохранители будут проводить опрос граждан, подавших заявления об исчезновении, с целью собрать и проанализировать информацию для установления возможного местонахождения пропавших людей. Также будет проводиться сбор ДНК-образцов у родственников пропавших лиц для дальнейших судебных экспертиз.

Если вы потеряли связь с родными или близкими, которые остались на временно оккупированных территориях Запорожской области или находились в местностях вблизи линии соприкосновения, просим обращаться в территориальные подразделения полиции или связываться по телефону: 095-450-41-86 в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber, Viber, Signal по указанному номеру.

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