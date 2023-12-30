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Выезд за границу с животным: какие документы нужно собрать домашнему питомцу

19:18, 30 декабря 2023
Есть несколько документов, которые должен сделать владелец, чтоб покинуть страну совместно со своим четырехлапым другом.
Выезд за границу с животным: какие документы нужно собрать домашнему питомцу
Фото: proukrainu.blesk.cz
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Украинцам напомнили, какие документы нужны для вывоза собак и кошек за границу. Об этом сообщает «УНИАН».

Так, существуют несколько документов, которые обязан сделать хозяин, чтобы покинуть страну вместе со своим четырехлапым другом. Самый главный из них – международный ветеринарный паспорт, в котором будет вся информация о животном, а также фото питомца.

Более того, в этот же ветеринарный паспорт международного образца вносится информация о том, что кот или собака:

  • прочипованные (дата, подпись врача, печать клиники);
  • привитые (вклеенные этикетки от вакцин с номером, дата, печать ветслужбы);
  • проглистованные и обработанные от паразитов.

Стоимость ветеринарно-санитарного паспорта в Украине составляет 51,29 грн. в государственных больницах, но если вы выбрали частную клинику, то ориентируйтесь на ее прайс.

Помимо этой информации важно знать, что нужно, чтобы вывезти животное за границу, даже имея ветеринарный паспорт. Вам необходимо собрать еще один пакет документов:

  • справку от кинолога о том, что животное не имеет племенной ценности;
  • документ и наличие клейма (для воспитанников, родившихся до 2011 года);
  • справка об определении антител к бешенству;
  • ветеринарная справка формы 1, заполненная на английском;
  • загранпаспорт животного.

Несмотря на все эти общие правила, нужно точно знать, какие требования к перевозке животных предъявляет конкретная страна. Именно поэтому перед поездкой ознакомьтесь с инструкциями того государства, которое вы планируете посетить – правила могут отличаться или дополняться.

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