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  1. В Украине

В Киеве ужесточают меры безопасности и правопорядка к новогодним праздникам

14:41, 30 декабря 2023
Правоохранители напомнили киевлянам о действии комендантского часа на период военного положения и запрете на использование пиротехнических средств.
В Киеве ужесточают меры безопасности и правопорядка к новогодним праздникам
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Полиция Киева сообщила, что ужесточает меры безопасности и правопорядка к новогодним праздникам. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что полицейские принимают меры для предупреждения и недопущения совершения уголовных и административных правонарушений, а также нарушений правопорядка во время праздничных дней.

«Правоохранители напоминают жителям столицы о действии комендантского часа на период военного положения и запрете на использование пиротехнических средств», - сказано в сообщении.

В полиции добавляют, что в соответствии с санкцией статей Уголовного кодекса Украины за использование пиротехники предусмотрено наказание от штрафа до семи лет лишения свободы.

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