На какие группы лекарства можно будет получить электронный рецепт в 2024 году: перечень

В 2024 году перечень лекарств, которые можно приобрести по электронному рецепту, расширили.

В 2024 году украинцы получат доступ к большей категории лекарств. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, в течение 2023 года расширили использование Е-рецептов для:

всех рецептурных лекарств, которые пациент покупает за свой счет

льготных наркотических лекарственных средств, стоимость которых возмещается за счет местных бюджетов

иммуносупрессивных лекарств для пациентов в посттрансплантационном периоде по программе реимбурсации

опиоидных обезболивающих для паллиативных больных по программе реимбурсации

тест-полосок для индивидуальных глюкометров для пациентов с сахарным диабетом I типа по программе реимбурсации

Получить первый электронный рецепт можно дистанционно без посещения врача.

Если вам нужно погасить электронный рецепт, сделать это можно в аптеке, работающей с электронной системой здравоохранения. Просмотрите расположение этих аптек по ссылке.

В этом году изменили срок действия электронных рецептов. Теперь он составляет до 90 календарных дней на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.

Наркотические лекарства отпускают только по электронному рецепту. Исключения могут быть при отсутствии технической возможности выписать е-рецепт на территориях, где ведутся активные боевые действия.

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