В российском Белгороде прогремели мощные взрывы: есть много «прилетов», фото и видео

В субботу, 30 декабря, в российском Белгороде прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщили жители страны-оккупанта в соцсетях и публикуют видео.
Местные власти заявили о «прилетах» во центру города и в жилищный сектор.
Телеграм-каналы из рф сообщили, удар якобы был нанесен в районе торгового центра «Маяк».
Фото и видео из соцсетей
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