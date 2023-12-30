В российском Белгороде прогремели мощные взрывы: есть много «прилетов», фото и видео

В Белгороде сообщают о многочисленных «прилетах».

В субботу, 30 декабря, в российском Белгороде прогремело несколько мощных взрывов. Об этом сообщили жители страны-оккупанта в соцсетях и публикуют видео.

Местные власти заявили о «прилетах» во центру города и в жилищный сектор.

Телеграм-каналы из рф сообщили, удар якобы был нанесен в районе торгового центра «Маяк».

Фото и видео из соцсетей

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