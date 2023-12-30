Підірвав гранату та втік: на Київщині затримали 15-річного зловмисника

Інцидент стався у підʼїзді житлового будинку.

29 грудня в одному з багатоквартирних будинків міста Обухів Київської області стався вибух, передає поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що 15-річний хлопець під час конфлікту знайомих у підʼїзді житлового будинку, дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув. Після чого неповнолітній зник.

На території Обухівського району правоохоронці терміново провели поліцейську спецоперацію, у ході якої було встановлено місцеперебування зловмисника.

«Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач отримали тілесні ушкодження, підʼїзд будинку зазнав пошкодження. На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати», - сказано у повідомленні.

Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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