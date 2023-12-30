$5 000 за «международный трансфер»: у границы с Молдовой задержали уклонистов

Мужчины призывного возраста отыскали через телеграмм-канал услуги «международного трансфера» и заплатили за нее 5 тысяч долларов.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые намеревались незаконно попасть в Молдову. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В первом случае противоправные планы четырех жителей Черниговской и Харьковской областей разоблачили оперативные сотрудники ГНСУ.

«Как выяснилось, мужчины призывного возраста нашли через телеграмм-канал услуги «международного трансфера» и, оплатив 5 тысяч долларов США, получили маршрут движения. Действуя по рекомендациям, добрались до одного из населенных пунктов приграничья, где были задержаны охранниками границы», - говорится в сообщении.

В других случаях, на транзитном участке автодороги «Одесса-Рени» пограничники обнаружили двух псевдоинвалидов.

Правоохранители установили, что жители Одесщины стали «клиентами» мошенников, которые, получив денежное вознаграждение, уверяли их в беспрепятственном выезде за границу, используя поддельные военно-учетные документы.

В настоящее время все нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Также направлено сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

Ранее сообщалось, что за 2023 год отказы в пересечении границы получили более 45 тысяч украинцев.

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