Будут ли работать банки 1 января, - ответ НБУ

НБУ обнародовал информацию о работе финансовых учреждений в первый день следующего года.

1 января 2024 года банковская система Украины будет активно работать в обычном режиме. Это касается не только банков, но и таких ключевых систем, как Система электронных платежей (СЭП), Система количественного учета депозитных сертификатов (СЕРТИФ) и национальная платежная система "Простір". Такие выводы содержатся в постановлении Национального банка.

Сообщается, что украинские банки с 30 по 31 декабря будут иметь возможность самостоятельно принимать решение о проведении валютных операций, а именно покупки и продажи безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины. Наличный валютный рынок будет функционировать в обычном режиме, позволяя банкам проводить кассовые операции.

Кроме того, Национальный банк отмечает, что с 30 декабря по 1 января финансовые сообщения на и от Государственной казначейской службы через Систему электронных платежей не будут приниматься.

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