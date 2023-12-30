С 1 января 2024 года меняется размер платы за действия в Наследственном реестре, ЕРД, ГРОДМ и админсбор за информацию по ГРРП

Действия в Наследственном реестре, Едином реестре доверенностей, Госреестре обременений движимого имущества, отдельные вопросы взимания административного сбора за получение информации из Госреестра прав на недвижимое имущество с 1 января 2024 года будут оплачиваться по новым тарифам.

Нотариальная палата Украины обнародовала информационное письмо «О размерах платы за действия в Наследственном реестре, Едином реестре доверенностей, Государственном реестре обременений движимого имущества, отдельные вопросы взимания административного сбора за получение информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, с 01 января 2024 года».

Приказами Министерства юстиции установлены новые размеры платы за действия в Наследственном реестре, ЕРД, ГРОДМ, а также меняется админсбор за информацию по ГРРП:

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 будут действовать новые размеры ставок судебного сбора.

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