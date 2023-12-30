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На каких основаниях смогут увольняться военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и проходящие кадровую службу, — законопроект о мобилизации

Что законопроект Кабмина вкладывает в понятие семейных обстоятельств или других уважительных причин, позволяющих уволиться со службы военнослужащему во время военного положения.

Шевченковский райсуд Киева просит делегировать права доступа к Реестру судебных решений помощникам судей

Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.

Как изменится перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва, – законопроект об усилении мобилизации

У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

Ненадлежащая мотивированность предписания, адресованного субъекту хозяйствования, является основанием для признания его противоправным, – Верховный Суд

Мотивированность как одно из главных требований к предписанию властного субъекта, адресованному субъекту хозяйствования, – позиция Верховного Суда.

По коэффициентам риска: НАПК будет определять по-новому, какие декларации должностных лиц подлежат полной проверке

Ранее из миллиона деклараций НАПК могло провести полную проверку только по тысяче, но, как пояснил Артем Сытник, теперь ситуация изменится – декларациям будут присваивать коэффициенты рискованности.

  1. В Украине

С 1 января 2024 года меняется размер платы за действия в Наследственном реестре, ЕРД, ГРОДМ и админсбор за информацию по ГРРП

16:01, 30 декабря 2023
Действия в Наследственном реестре, Едином реестре доверенностей, Госреестре обременений движимого имущества, отдельные вопросы взимания административного сбора за получение информации из Госреестра прав на недвижимое имущество с 1 января 2024 года будут оплачиваться по новым тарифам.
С 1 января 2024 года меняется размер платы за действия в Наследственном реестре, ЕРД, ГРОДМ и админсбор за информацию по ГРРП
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Нотариальная палата Украины обнародовала информационное письмо «О размерах платы за действия в Наследственном реестре, Едином реестре доверенностей, Государственном реестре обременений движимого имущества, отдельные вопросы взимания административного сбора за получение информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, с 01 января 2024 года».

Приказами Министерства юстиции установлены новые размеры платы за действия в Наследственном реестре, ЕРД, ГРОДМ, а также меняется админсбор за информацию по ГРРП:

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 будут действовать новые размеры ставок судебного сбора.

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