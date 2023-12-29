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  1. Суд инфо

С 1 января 2024 будут действовать новые размеры ставок судебного сбора

11:54, 29 декабря 2023
В Украине с 1 января 2024 вырастет прожиточный минимум для трудоспособных лиц, поэтому меняются ставки судебного сбора.
С 1 января 2024 будут действовать новые размеры ставок судебного сбора
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С 1 января 2024 года в соответствии с Законом Украины «О судебном сборе» и Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» ставки судебного сбора изменяются. Об этом сообщил Хозяйственный суд Волынской области.

Законом Украины «О судебном сборе» определено, что судебный сбор – сбор, взимаемый по всей территории Украины за подачу заявлений, жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельных судебных решений, предусмотренных настоящим Законом. Судебный сбор включается в состав судебных издержек.

Судебный сбор взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд – в соотношении к цене иска и в фиксированном размере.

Согласно статье 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» с 1 января 2024 прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет составлять 3028 грн, а ставки судебного сбора устанавливаются в следующих размерах:

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