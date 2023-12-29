29 декабря: какой сегодня праздник и главные события

29 декабря в Украине отмечают День информационно-медийных структур МО и ВСУ

В пятницу, 29 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

29 декабря в Украине отмечают День информационно-медийных структур МО и ВСУ. Событие было создано 27 декабря 2010 года. Дату выбрали неслучайно. В этот день была создана пресс-служба Министерства обороны и состоялось назначение на должность военного пресс-секретаря суверенного государства. Военные журналисты часто рискуют своей жизнью, чтобы правдиво и быстро информировать общество о событиях в прифронтовых зонах. А еще они рассказывают о повседневной жизни военных, их задачах и проблемах.

Также 29 декабря Международный день виолончели. Ни один человек не может остаться равнодушным к звучанию этого музыкального инструмента. Хотя это праздник и неофициальный, но очень популярен среди музыкантов и настоящих ценителей музыки. Дату выбрали неслучайно. Именно 29 декабря 1876 родился известный каталонский виолончелист Пабло Кальзас. Считается, что он внес наибольший вклад в популяризацию виолончели.

А еще 29 декабря Международный день еврейской книги. Это важное событие, подчеркивающее богатую культурную традицию еврейского народа. Благодаря празднику можно углубиться в изучение произведений, рассказывающих о еврейской культуре, вере, истории. Это больше, чем просто празднование еврейской литературы. День стал настоящим окном для изучения глубины еврейской истории и вклада евреев в глобальное полотно взаимопонимания.

Какой сегодня церковный праздник

29 декабря в церковном календаре – день памяти Вифлеемских младенцев. Во времена правления царя Ирода в Вифлееме родился Сын Божий, Иисус Христос. Тогда приказал правитель волхвам найти младенца. Они встретились с новорожденным, но не вернулись к царю. Тогда Ирод издал новый приказ — убивать всех младенцев в Вифлееме до двух лет. Тогда погибли около 14 тысяч детей. Но Иисус уже давно находился вместе с Девой Марией и Иосифом в Египте. За страшные действия царь был наказан страшной болезнью.

Календарь важных событий за 29 декабря:

1845 год — через 9 лет после провозглашения независимости от Мексики Республика Техас вступает как 28-й штат в состав США, что становится причиной начала войны между США и Мексикой;

1891 год — Томас Эдисон получает патент радио;

1911 год — Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 устанавливает мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/ч;

1937 год — вступает в силу конституция Ирландии;

1940 год — Лондон подвергается мощнейшему за все время 2-й Мировой войны налету немецких бомбардировщиков;

1989 год — федеральное собрание Чехословакии единогласно избирает писателя и диссидента Вацлава Гавела президентом страны;

1991 год — Независимость Украины признает Народная Республика Бангладеш;

1992 год — Министерство юстиции Украины регистрирует Украинскую скаутскую организацию "Пласт";

1995 год — открывают метрополитен в Днепре;

1996 год — в Гватемале заканчивается 36-летняя гражданская война;

1998 год — красные кхмеры в Камбодже просят прощения за геноцид 1970-х годов, в котором погибли около миллиона человек;

1999 год — Конституционный Суд Украины признает, что смертная казнь противоречит Конституции Украины;

2008 год — начинается новая "газовая война" россии против Украины.

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